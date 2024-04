Università: nasce il “Premio di Laurea di Iniziativa”

Al via al Premio di Laurea di Iniziativa, promosso dalla società di consulenza con quartier generale a Napoli in collaborazione con il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Si consolida ulteriormente la collaborazione tra Iniziativa e l’Università Federico II, che ha già visto lo sviluppo congiunto dell'Osservatorio Italiano sulle Partecipate Pubbliche (https://www.osservatoriopartecipate.eu/) su cui interagiscono anche le Università Bicocca di Milano e Tor Vergata di Roma e che quest’anno festeggia i suoi 5 anni. Il Premio rientra nelle attività messe in campo per supportare la strategia di crescita basata anche su campagna di assunzioni della società che vedrà 50 nuovi ingressi entro il 2025.

«Il premio - spiega l’ad di Iniziativa Ivo Allegro - nasce con l’obiettivo di rafforzare le collaborazioni che abbiamo con le principali Università italiane nelle città dove Iniziativa ha sedi o progetti strategici. L’iniziativa rientra nella politica di restituzione al territorio che stiamo implementando in coerenza con la nostra filosofia operativa del get by giving che ci differenzia fortemente da altre imprese che offrono servizi di natura professionale.

Supportare e indirizzare la crescita di giovani talenti in un momento formativo fondamentale come la tesi di laurea e premiarli per i risultati, indipendentemente se lavoreranno o meno per Iniziativa, riteniamo che incorpori perfettamente lo spirito del nostro approccio».

Il bando offre agli studenti l'opportunità di realizzare le tesi di laurea su temi come la sostenibilità e gli impatti economici, ambientali e sociali; la servitizzazione dei modelli di business e le conseguenze strategiche, organizzative, operative e contabili; la digitalizzazione dei processi e nuovi paradigmi di business; la transizione 5.0 e approcci “Human Centred”; le quotazioni in borsa, private equity, strumenti alternativi di credito ed evoluzione del mercato mergers & acquisitions; le strategie e approcci allo sviluppo dell’innovazione; venture capital e start up; il partenariato pubblico privato e il cambiamento organizzativo e sfide competitive della pubblica amministrazione e del settore pubblico allargato. Il bando: Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 3 maggio 2024. https://www.iniziativa.cc/2024/03/premio-di-laurea-iniziativa-bando-di-concorso-per-lo-sviluppo-di-tesi-magistrali-e-premi-di-laurea/.

Per Iniziativa, che si sta trasformando in una società benefit, queste azioni sono un modo di restituzione al territorio nell'ambito della più ampia filosofia operativa sviluppata dalle società basata sul principio del “get by giving”. L’impegno di Iniziativa di creare valore per il territorio in cui agisce e di investire nei giovani è tra i valori fondamentali della società e contraddistingue da anni il suo modus operandi.

Portare avanti attività come questa è un modo per distinguere e per continuare in un processo di sviluppo che ha come obiettivo strategico di medio termine quello di creare una boutique italiana dei servizi di advisory per lo sviluppo delle imprese sartoriale e tagliata sulle specificità delle aziende italiane. Per la Federico II tali azioni rientrano nel campo delle knowledge exchange and collaboration (Kec), la terza missione, su cui l'ateneo pubblico più antico d'Italia, che quest'anno festeggia i suoi 800 anni, sta facendo investimenti specifici per aumentare l'impatto sul tessuto economico di riferimento.

Iniziativa assegnerà un premio alle tre migliori tesi di laurea magistrale, selezionate dalla Commissione giudicatrice composta dai Docenti del Demi tra cui Adele Caldarelli, Riccardo Mercurio e Francesca Manes Rossi e dai partner di Iniziativa. I laureandi avranno, inoltre, la possibilità di svolgere uno stage retribuito della durata di 6 mesi presso gli uffici di Iniziativa, di Napoli, Roma, Milano o Torino nelle aree del Corporate Finance, Business Advisory e Eu Funding, Partenariato Pubblico Privato e Assistenza alla Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione all'innovazione, all'internazionalizzazione, alla sostenibilità e alla transizione digitale.

Con più di 50 assunzioni, su profili senior, middle e junior, entro il 2025 Iniziativa, punta ad amplificare il processo di crescita degli ultimi 3 anni e a creare una boutique italiana dei servizi di advisory per lo sviluppo delle imprese sartoriale e tagliata sulle specificità delle aziende italiane. Le assunzioni andranno a potenziare il quartier generale di Napoli, la sede di Roma e gli altri uffici di Torino, Milano e Bruxelles.

Iniziativa, anche grazie alla sua sede di Bruxelles, ha finanziato oltre 20 progetti per quasi 100 milioni di investimenti italiani supportati direttamente dalla Ue ed è, inoltre, attuatore in partnership di sei progetti di Ricerca & Innovazione finanziati dalla Commissione Europea per lo sviluppo di attività specialistiche sulla finanza sostenibile, sull'Industria 5.0, sul Partenariato Pubblico Privato (Ppp) per il patrimonio culturale e per il supporto alle Pmi del settore culturale e creativo, del settore automotive, aerospazio e elettronica, per la riscoperta della filiera serica. La società è anche socio fondatore dell'European Digital Innovation Hub (Edih) sull’Industria Culturale e Creativa Heritage Smart Lab uno dei 13 Edih, i poli europei dell’innovazione digitale finanziati dalla Ue, in Italia.