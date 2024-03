A Napoli il seminario su «La rivoluzione digitale, le nuove forme d'arte e la lettura»

Da docenti dell’Accademia di Belle arti di Napoli Venceslao Cembalo e Olga Scotto di Vettimo a Serena Gaudino, socia del Forum del libro, autrice e docente, da Filippo Gregoretti, artista visivo e concettuale, sino a Giovanni Solimine, professore emerito presso l’Università di Roma La Sapienza e organizzatore del Premio Strega. Sono questi i relatori del seminario dal titolo “La rivoluzione digitale, le nuove forme d’arte e la lettura”, primo dei quattro incontri che si svolgeranno nell’ambito del “PASSAPAROLA – Leggere, futuro plurale”, a cura del Forum del Libro e dell’Associazione “A voce Alta”, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti e il percorso di formazione per docenti promosso dall’Associazione “La pagina che non c’era”. L’appuntamento è fissato per giovedì 14 marzo 2024, alle ore 16, presso lo Spazio LaterzAgorà del Teatro Bellini di Napoli. L’incontro sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube del Forum del libro e il link verrà reso disponibile sul sito www.forumdellibro.org e sulle pagine social delle associazioni coinvolte.

Il dibattito è aperto al pubblico e si propone di discutere come e quanto l'applicazione delle nuove tecnologie, nella lettura e in tutti gli altri settori artistici, ha determinato la trasformazione delle storie e la loro diffusione su diverse piattaforme e mezzi di comunicazione.

L’obiettivo è quello di dar vita a un laboratorio permanente sulle evoluzioni della lettura con un occhio particolarmente attento al pubblico più giovane e ai temi sensibili del settore.

Il seminario:

La rivoluzione digitale ha avuto un impatto significativo nella comunicazione nell'arte e nella lettura aprendo nuove possibilità, e trasformando il modo in cui le persone creano e interagiscono con l'arte e la letteratura. Ma perché le nuove avventure culturali transmediali vengono percepite come più coinvolgenti ed emozionanti? Come le esplora il pubblico completamente immerso nel mondo narrativo? E quali sono le prospettive che si dà oggi chi crea cultura? Cosa significa costruire mondi innovativi e interattivi, soprattutto per i più giovani che si relazionano più di ogni altro con la realtà digitale che pervade il loro mondo? A tutte queste domande e a tante altre che ne verranno durante il seminario, si proverà a rispondere a partire da tre dati di fatto: il web è l'ambiente prevalente in cui viviamo la nostra vita, Internet ha completamente mutato il nostro rapporto con la rete, l'intelligenza artificiale è il nuovo orizzonte dell'innovazione. Gli altri tre seminari locali di approfondimento si terranno rispettivamente a Torino (21 marzo 2024), Bari (27 marzo 2024) e Genova (4 aprile 2024).

La partecipazione è libera ma è raccomandata la prenotazione scrivendo a formazione.lettoripersempre@gmail.com tel. 333/2637737

Info: formazione.lettoripersempre@gmail.com www.lettoripersempre.com

www.ilprimoamore.com