Riapre il complesso dei Girolamini, a Napoli vince la cultura

Caro direttore,

lo storico complesso napoletano dei Girolamini sta per riaprire. È un’altra bella notizia per il capoluogo partenopeo, che si aggiunge a quella della riapertura della chiesa di San Potito, in via Tommasi.

Il complesso dei Girolamini, come noto, oltre alla chiesa comprende una straordinaria biblioteca. Oggetto di un importante intervento di restauro, è stato in questo periodo oggetto di parziali e temporanee riaperture. Con il ripristino della normalità, annunciato dal Ministro, si introdurrà anche un ticket per i turisti, sul modello del romano Pantheon. I napoletani, invece, potranno visitarlo gratis. Un provvedimento giusto, che salvaguardando il diritto dei residenti di fruire del proprio patrimonio culturale, lo rende disponibile, a un costo contenuto, per visitatori italiani e stranieri, assicurando così una fonte di ricavi utili sia per la gestione del patrimonio pubblico sia per finalità di beneficenza, come sottolineato dallo stesso Sangiuliano.

È con queste iniziative che la cultura crea ricchezza, promuovendo anche la conoscenza e la valorizzazione dell’arte e delle testimonianze storico monumentali.

* Consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano