Google Maps "introvabile"? Colpa del nuovo regolamento europeo: ecco perché e quali altri servizi sono coinvolti

Importanti novità in casa Google e non solo: da oggi (6 marzo) sono entrati pienamente in vigore tutti gli obblighi da rispettare da parte delle piattaforme gatekeeper secondo quanto stabilito dalla legge Ue sui mercati digitali, il Digital Markets Act (DMA). L'obiettivo della Commissione è quello di vietare ai giganti tecnologici di favorire troppo i propri servizi. Tra questi, c'è Google Maps: in molti si saranno già accorti che da qualche tempo è molto più complicato arrivare alla famosa applicazione di mappe a partire da Google. Il motivo è strettamente collegato a una serie di modifiche che sono state apportate al motore di ricerca proprio per rispettare le nuove norme che da oggi entrano in vigore.

I gatekeeper

Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft: sono questi i sei gatekeeper ritenuti responsabili delle violazioni dei diritti dei consumatori nello spazio digitale, qualora non rispettassero i parametri fissati dai legislatori europei. La designazione ufficiale dei gatekeeper è stata fatta dalla Commissione Europea il 6 settembre dello scorso anno (al termine di un periodo di scrutinio di 45 giorni).

Il regolamento

La legge sui mercati digitali specifica con precisione non soltanto le caratteristiche per identificare i gatekeeper, ma anche i loro obblighi. I gatekeeper devono garantire il diritto degli utenti di disdire l’abbonamento ai servizi della piattaforma principale e l’interoperabilità delle funzionalità di base dei servizi di messaggistica istantanea. In altre parole, i piu grandi servizi di messaggistica devono aprirsi all’interoperabilità con le piattaforme piu piccole, dando agli utenti piu scelta nello scambiarsi messaggi, inviare file o fare videochiamate attraverso le app di messaggistica. Deve poi essere garantito un «accesso equo» alle funzionalità degli smartphone agli sviluppatori di app e i venditori dovranno poter aver accesso ai propri dati sul marketing nelle piattaforme online. Quello che la legge sui mercati digitali vieta è pre-installare sul dispositivo determinate applicazioni software o richiedere agli sviluppatori di app di utilizzare determinati servizi per comparire negli app store, classificare piu in alto i propri prodotti e servizi e riutilizzare i dati privati raccolti ai fini di un altro servizio. Dure le sanzioni in caso di violazione delle regole stabilite dal Digital Markets Act: multa fino al 10% del fatturato globale e 20% in caso di recidiva.

Google Maps (e non solo)

Tra i gatekeeper con la posizione più difficile c'è Alphabet, l’azienda che offre una sterminata serie di servizi su Internet, tra cui Google e Android. I criteri del DMA riguardano servizi come Google Play, il sistema di mappe Google Maps, il motore di ricerca Google Search, YouTube etc. Sono già mesi che Alphabet sta lavorando in molti dei propri settori per disaccoppiare i servizi e dare maggiore visibilità alla concorrenza. Per quanto riguarda Chrome, per esempio, non c'è più Google preimpostato come motore di ricerca, ma dovrà essere scelto. Un discorso simile vale per Google Maps: se si prova a cercare una via su Google, non uscirà più Google Maps come primo risultato, una vera rivoluzione.