Tappa a Napoli per il Mix Contest ItalyTour con i bartender di ScottoJonno

Al Teatro Posillipo di Napoli la prima tappa del Mix Contest ItalyTour. Martedì 26 marzo, l’head bartender Marco Penitenti e il bartender Luigi Trani del cocktail bar ScottoJonno saranno impegnati nel format, ideato dal progetto di miscelazione di respiro internazionale MT Magazine, che ha l’obiettivo di mettere alla prova i bartender di tutta Italia, di fronte a una giuria tecnica e al pubblico.

«È il primo importante evento a cui partecipiamo dalla nostra apertura», ha dichiarato il bar manager Leandro Ruggiero. «L’obiettivo è quello di farci conoscere in città e di confrontarci con le altre realtà napoletane. Queste occasioni ci servono per fare rete. Chissà che uno o più di questi locali non siano protagonisti un domani in alcune guest shifts da ScottoJonno».

Intanto lunedì 18 marzo, alle 16, lo chef Marco Ambrosino del ristorante Sustànza di Napoli sarà all’Alvino Relais – Mulino Contemporaneo di Matera per la XIV edizione di Cultural, il Festival dedicato alla Cultura Alimentare italiana. Il tema dell’edizione 2024 è Etica ed Estetica e lo chef sarà protagonista in un cooking show nella Sala Verde, in cui illustrerà come questi due concetti diventano protagonisti nella sua cucina.

«È la mia prima partecipazione a Cultural, evento di spessore nel mondo dell’alta cucina e uno dei più seguiti nel Sud Italia», ha dichiarato lo chef Marco Ambrosino.

«Nell’incontro, racconterò il mio concetto di Mediterraneo provvisorio, inteso come insieme di scenari mai assoluti, in continuo cambiamento e portatori di un valore aggiunto.

La storia ci racconta che questo bacino non è mai rimasto statico e che, anzi, questa continua mescolanza di culture abbia contribuito alla diversità che lo caratterizza ancora oggi».