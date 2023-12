Weekend dell'Immacolata a Napoli: cosa fare dall'8 al 10 dicembre

Musica

Il concerto dell'Immacolata

Musica e canto in un'unica voce di pace e speranza è il titolo che la storica “Associazione Culturale Noi per Napoli APS”, ha voluto dare al tradizionale concerto dell'Immacolata che avrà luogo l'8 dicembre 2023 presso lo storico Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, in Via Monteoliveto n.4 a Napoli alle ore 19:30.

Un repertorio dedicato alle melodie della tradizione natalizia che emozionano e toccano sempre i cuori degli spettatori, dai più grandi ai più piccoli, accompagnate anche dal suono del maestoso e antico organo del complesso di Sant’Anna dei Lombardi.

Peppe Servillo in concerto

Il 10 dicembre 2023, in occasione del 75esimo anniversario della promulgazione della “Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo”, Napoli città della Pace, ricorda questa tappa fondamentale della umana civiltà invitando la cittadinanza a partecipare alla manifestazione che si terrà alle ore 18:00 presso la Basilica della Pietrasanta.

L’incontro e’ dedicato ad Eleanor Roosevelt, personalità di spicco che ebbe un ruolo importantissimo nell’approvazione della Dichiarazione. Al termine delle testimonianze e le storie lette, si svolgerà il concerto di Peppe Servillo.

Christmas Jazz

Il concerto natalizio che si terrà sabato 9 dicembre 2023 nello scenario del Complesso Monumentale di Donnaregina situato al centro di Napoli. Nomea ripropone uno degli eventi più attesi per la formula musicale dedicata alle atmosfere del Natale eseguite per la prima volta con la fusione di jazz e voce lirica.

Ad esibirsi nell'unica data a Napoli, l'esclusiva Jazz Band VMood composta da talenti del settore protagonisti di diversi festival italiani che accompagneranno in un viaggio musicale la voce del Soprano Romina Casucci.

Eventi

Natale al Palazzo Reale

Come da tradizione dall’8 dicembre sarà allestito sullo Scalone d’Onore di Palazzo Reale l’albero di natale. Ai piedi dell' “Albero dei Desideri”, i visitatori troveranno un grande pacco regalo che accoglierà le lettere con i desideri dei bambini, ma anche degli adulti, che potranno essere imbucate per tutto il periodo natalizio, fino all’Epifania.

Riflettori nel periodo natalizio sul Presepe napoletano dalle collezioni Intesa Sanpaolo con l’allestimento permanente, in una sala al termine del percorso di visita dell’Appartamento di Etichetta. Venerdì 8 dicembre in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, ci sarà un’apertura serale dalle ore 20:00 alle 24:00

Christmas Village alla Mostra d’Oltremare

Il Christmas Village fa ritorno alla mostra d’Oltremare di Napoli, dal 7 al 30 dicembre 2023, per coinvolgere grandi e piccini nel magico mondo natalizio. Tra luci, elfi, le tipiche casette di Babbo Natale e tanti ospiti illustri, tra cui diversi youtuber, non mancheranno poi anche le scenografie natalizie realizzate con l’installazione di ben 300mila led. Tante le novità della seconda edizione tra cui i mercatini, la pista di pattinaggio, il palco evento, laboratori didattici, area food e market, i gonfiabili per i più piccinia

Altri Natali

Musica, arte, danza, cinema e teatro: arriva a Napoli Altri Natali, la rassegna promossa dal Comune di Napoli dall’8 al 30 dicembre. Un ricco cartellone di eventi che racconta il Natale, nella sua potente e radicata tradizione partenopea, che trova però nella fusione con riti, usanze e rievocazioni di altri paesi una narrazione più completa e contemporanea.

Chiese, piazze, teatri, cinema, strade fanno da sfondo a performance originali, concepite per essere un amplificatore di conoscenza in grado di emozionare, incuriosire, conquistare e coinvolgere

L’intero progetto Altri Natali, dunque, dona alla città e ai visitatori i tesori artistici nostrani e le tradizioni provenienti da molteplici “altrove” nel segno di quella cultura plurale scelta come tema per l’edizione 2023.

Il villaggio di Natale ispirato al Grinch

È la novità assoluta del Natale 2023 a Napoli: un intero villaggio avventura ispirato al Grinch che diventa l'ispirazione di un percorso guidato in cui i bimbi, saranno accompagnati dagli operatori che li incanteranno con storie e racconti ad alto contenuto emotivo, oltre a dover superare una serie di prove in otto steps per sconfiggerlo e riprendersi la refurtiva.

Il Regno del Grinch, realizzato a Napoli in Via Terracina, negli spazi della struttura “Oasi Flegrea, l'apertura è prevista per il 2 dicembre dalle 10 alle 20.

Teatro

“Natale in casa Cupiello”

Vincenzo Salemme torna al teatro portando in scena il capolavoro di Eduardo De Filippo: un tour nazionale che farà tappa anche a Napoli, al teatro Diana, dall'1 al 17 dicembre.

Salemme porta in scena Eduardo alla sua maniera: «Con semplicità e amore, come io ho imparato a fare in questo mestiere, Amore per le mie origini e amore per Eduardo e per Luca».

In scena vi sarà la versione definitiva dell'opera, rifatta da Eduardo, che inizia due giorni prima del pranzo Natalizio, durante i quali lo spettatore inzia a conoscere i vari personaggi della famiglia, ognuno con i suoi problemi e il suo mondo.

“Pensiero elettrico”

Al Teatro Tram venerdì 8 dicembre “Pensiero elettrico”, scritto da Francesco Lonano e Francesco Tozzi, con Valerio Lombardi e Livia Bertè

Attraverso un Limbo surrealistico, dove una donna e un uomo vivono una realtà superiore, fatta da irrazionalità e di sogno, parte un viaggio alla ricerca degli aspetti più profondi della psiche umana.

Un percorso di analisi costruito sul pensiero lucido di una delle più grandi leggende della musica e non solo: Jim Morrison.

Fino a domenica 10 dicembre, nella sala di Port’Alba i due protagonisti, dialogheranno attraverso una musica lontana dalle canzoni dei Doors, in una luce naturale, meditata, e dove il tempo appare sospeso ma anche narrato nel suo ineluttabile divenire, con i dettagli di una vera e potente poetica della riflessione.

Mostre

Love Museum

Fino al 7 gennaio 2024, il Palazzo Fondi a Napoli, ospiterà il primo Love Museum d'Italia: una mostra che celebra l'amore universale; infatti il visitatore potrà passeggiare tra varie stanze in cui troverà rappresentate tutte le diverse forme di amore: da quello per il cibo a quello per la famiglia, all'amore universale dell'amicizia o a quello per il proprio partner.

Sarà un'esperienza immersiva che consentirà al visitatore di vivere un'esperienza romantica e divertente: potrà trovarvi un tunnel di fiori rosa, un'altalena immersa nel verde tra farfalle colorate, una piscina in cui tuffarsi in un mare di palline colorate , la sala degli specchi dedcicata all'amore per se stessi.

Museo delle illusioni

La Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, ospita il Museo delle Illusioni dove è possibile trovare 70 installazioni che sono volte a dimostrare come la percezione della realttà sia fittizzia ed ingannevole, insegnando che spesso la visione e la percezione sensoriale spesso si distaccano da ciò che il cervello umano comprende

Un luogo che consente di vivere un'esperienza interessante, coinvolgente ed insolita : in stile luna park, presenta postazioni come lo specchio cinese che riflette anche il retro dell'immagine, gli ologrammi, i classici rubinetti d'acqua senza tubo, gli stroboscopi, uno specchio che dà l'idea di lanciare in aria un mazzo di carte francesi o di partecipare, da soli, a un tavolo di poker a quattro.

L'Oscar per l'attrazione più raffinata lo vince la sedia di Beuchet che fa comparire una seduta solo da un certo angolo di visuale, mentre si tratta di un trabocchetto ottico.

Ci sono anche ilusioni come la stanza inclinata dà problemi anche a stare semplicemente in piedi, per via della discrepanza di informazioni che l'occhio invia al cervello; la lampada Tesla, inventata dal geniale fisico, sprigiona scintille viola e piccole scosse elettriche.

“Pasión Picasso” all’Archivio di Stato di Napoli

Una particolare mostra immersiva gratuita dal titolo “Pasión Picasso” si terrà all’Archivio di Stato di Napoli dal 14 ottobre al 14 gennaio 2024. Ben 39 opere del grande artista spagnolo, appartenenti alle collezioni dei grandi Musei internazionali prenderanno vita, immergendo il visitatore in un trionfo visivo ed emotivo di arte, cultura e bellezza.