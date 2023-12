“Ninna e Matti” al villaggio Xmas80057 di Sant'Antonio Abate

L'unico spettacolo live in Italia di “Ninna e Matti” chiuderà il secondo di quattro weekend dedicati al Natale nel villaggio Xmas80057 di Sant'Antonio Abate.

Come ogni sera, nell'ambito degli eventi de “La Città del Natale”, si ripeterà la Parata di Babbo Natale in stile americano, con l'arrivo del carro allegorico con la slitta e alle 18:00 l'accensione dell'albero in piazza. Ad accompagnare il carro ci saranno artisti di strada e tanti giovani di Sant'Antonio Abate: le majorettes dell’I.C. “Mosè Mascolo”, la banda musicale di Michele Tarallo, le pattinatrici dell’Accademia di Pattinaggio Artistico e i cantori del Centro Sociale Anziani.

Per i prossimi tre weekend, nel villaggio Xmas80057 allestito tra piazza Sandro Pertini e il Parco Naturale saranno presenti mercatini di artigianato locale, area food, pista da pattinaggio su ghiaccio, ruota panoramica e il palco per le esibizioni live. Il tutto reso ancora più magico dalle luminarie del Bosco delle Favole. Domenica 10 dicembre alle 17:30, poi, lo spettacolo che tutti i bambini attendono da settimane, con l'esibizione dal vivo di “Ninna e Matti”.