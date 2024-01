Pompei, Capodanno all'insegna della pace universale: 1.200 rose per la Madonna

Più di mille rose alla Madonna di Pompei per chiedere la fine della guerra in Ucraina e in Terra Santa. Oggi, primo gennaio, ricorre anche la 57esima Giornata Mondiale della Pace, cui Bartolo Longo dedicò la Facciata del Santuario, inaugurata nel 1901.

Dopo la Messa è stata deposta, come tradizione, una corona di fiori ai piedi della statua della Madonna del Rosario posta in cima alla Facciata, realizzata in marmo di Carrara dallo scultore Gaetano Chiaromonte, che ha come inscrizione del suo piedistallo la parola “Pax”.

Durante la celebrazione l'arcivescovo, monsignor Tommaso Caputo, ha esortato i fedeli a pregare e riflettere sui temi che Papa Francesco ha individuato e indicato nel messaggio della giornata, dal titolo “Intelligenze artificiali e Pace”. A fianco di Monsignor Caputo, in rappresentanza della città di Pompei nella solenne cerimonia, c'era il sindaco Carmine Lo Sapio.