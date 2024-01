Sergio Mattarella, il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica fa il boom di ascolti: oltre 10 milioni e mezzo di spettatori. È record

Boom di ascolti per il messaggio di fine anno di Sergio Mattarella. Sono stati 10 milioni 647 mila 140 gli spettatori che ieri sera hanno assistito in tv al discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica, in linea con lo scorso anno, quando erano stati 10 milioni 643 mila 452. In calo però lo share, passato dal 67,25 per cento al 65,13. Rimane quindi il record di ascolti per un messaggio di fine anno di Mattarella e in generale di un Capo dello Stato registrato nel 2020, quando con 15 milioni 272 mila 170 spettatori risultò il più visto dal 1986, anno in cui sono iniziate le rilevazioni dell'Auditel. Cifra superiore ai 15 milioni 15 mila registrati da Oscar Luigi Scalfaro nel 1993; ai 14 milioni 825 mila spettatori di Francesco Cossiga del 1991; e ai 14 milioni 364 mila sempre di Scalfaro del 1992.

Tornando ai raffronti con gli anni precedenti, nel 2015, per il primo messaggio di Mattarella, i telespettatori furono 10 milioni 75 mila 487, con uno share del 56 per cento; nel 2016 10 milioni 60 mila 189 (58,63); nel 2017 9 milioni 700 mila 277 (55,58); nel 2018 10 milioni 525 mila 49 (62,13), nel 2019 10 milioni 121 mila 552 (59,51).