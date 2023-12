Meloni: «Sto meglio, le polemiche mi ricordano chi non voglio essere. Auguro all'Italia un 2024 di orgoglio e ottimismo»

Giorgia Meloni è intervenuta sui propri profili social per augurare al Paese un 2024 «di orgoglio, successi, ottimismo e speranza» e rassicurare tutti sulla sua condizione di salute. «Ho avuto qualche piccolo problema di salute che mi ha costretto a casa, ma ora sto molto meglio. Voglio scusarmi per gli impegni che ho dovuto rimandare (dai quali, come sempre, non mi sottrarrò) e ringraziare i tanti italiani che mi hanno mandato auguri di pronta guarigione. Un ringraziamento voglio farlo anche a quei pochi che sono riusciti a polemizzare perfino sulla salute: mi ricordano chi non voglio essere. Ma soprattutto, voglio augurare all'Italia intera un 2024 di orgoglio, successi, ottimismo e speranza. Io ce la metterò tutta, e con me il Governo, ma per costruire un futuro migliore per questa Nazione unica è importante che ci crediamo tutti insieme. Che possiate essere felici, coraggiosi e intraprendenti. Auguri di buon anno, a voi e alle vostre famiglie», si legge nel lungo post della premier che accompagna il messaggio con uno scatto con una stellina scintillante di Capodanno.

Condivisione discorso di Mattarella

Meloni, ha avuto un cordiale colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del quale gli ha espresso l'apprezzamento personale e dell'intero Governo per il messaggio di fine anno rivolto al popolo italiano.