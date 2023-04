Napoli, il party di Alessandra Rubinacci «Alex and the City» torta azzurra vista mare

«Volevo contenermi e festeggiare coi più intimi», aveva detto Alessandra Rubinacci quando giorni fa preannunciava il ritorno del suo ambìto party di compleanno, dopo quattro anni di silenzio da pandemia. E così erano in 400 al suo brunch sulla terrazza del Mediterraneo Renaissance. Sull'invito Alessandra campeggia, manco a dirlo, nella sensuale foto delle quattro protagoniste di "Sex and the City" al posto della maliarda Samantha: fotomontaggio ineccepibile e un paio di calembour per dire ma non dire, per suggerire un look e un hashtag. Apposta s'intitola "Alex and the City" (ma si può leggere Limitless 2023): è così che la rodata instagrammer e tiktoker ironizza su certi stereotipi della femminilità, della moda o del jet set partenopei.

Dall'iconica serie newyorkese alle citazioni sanremesi, ecco alcuni spunti presi in prestito per raccontare l'evento: «pensati normALEX» o «glam'over» per il dress code e certe frasi di Carrie, Charlotte, Miranda o Samantha, tipo «Ama, commetti errori e divertiti», «Vorrei essere sensazionale senza sforzo» disposte su gigantografie tra gli ospiti. Di Michele Iodice, Pasquale Ferraioli e Maria Francesca Vitiello le 4 sculture in verde fresco che hanno decorato il rooftop come esperienza sensoriale, mentre ai coinvolgenti mash-up anglo-napoletani di Joe C & Valentino Voice in consolle e microfono nessuno ha resistito tra frenetici balli ed esibizioni all'ultimo look: tutte riprese dal drone di Luca Scivicco.

Come sul set dell'episodio più modaiolo, Alessandra ha accolto in un corto bianco di tulle e paillettes (firmato Ombelico) le amiche più bizzarre: una passerella di scatenate coprotagoniste come Lina Carcuro, in bianco maschile Versace, Stefania De Rosa glitter e ginniche, Lia Rallo marine chic e rouches, Fulvia D'Angelo in mini a frange, Anna Venanzuola Dior oro antico, Patty Scorzelli in lungo nude Swarovski, Laura Niola metro bondage 0770, Stefania Quisisano in lungo paillettes viola, Sissy Boccia in tulle, Alessandra Libonati in kimono ottanio, Stella Giannicola black leather e pitone, Sabrina Maiello in eco piume, Emanuela Campo in mini di paillettes, Piera Garello, Adele e Angela Pignata, Lorena Annunziata in taffettà lungo verde, Sabrina Ruggiero a pois kaki giganti, Renata Amodio velata di nero, Roberta Bacarelli e le shopper super griffate, Annachiara Rossi in turbante, Carla Travierso in nero totale, Bianca Cocozza di Montanara in lungo e farfalle ricamate, Annalaura Di Luggo rosso luccicante e Giulia Florio in cipria lurex. E non sono mancate le irriducibili che pur senza invito si sono imbucate! Azzurro Napoli la grande torta finale, omaggio allo scudetto, con il bacio passionale del suo amore Giovanni Naldi e gli abbracci affettuosi di papà Mariano e donna Barbara Czeschner.