Il Party del Sorriso per i meno fortunati compie otto anni

Si è celebrata domenica 16 aprile a Villa Domi il “Party del Sorriso”, serata di solidarietà dedicata alle persone meno fortunate, giunto alla VIII edizione. La kermesse è stata ideata e curata dall'ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli, maschera di Pulcinella nel mondo, organizzata dall’Associazione Vesuvius A.P.S. in collaborazione con Villa Domi Events di Domenico Contessa.

A presentare la serata lo stesso Iannelli con Edda Cioffi, Erennio De Vita ed Emanuela Gambardella con la miss Lucia Schettino. Durante la serata è stato consegnato il premio “Cuore d’ oro”, realizzato dall’artista Michele Buonincontro a Ivan Granatino.

Tra i presenti attori, modelle, pittori, blogger, giornalisti, operatori sociali, imprenditori. La serata è stata aperta dall’esibizione delle amiche di Pulcinella (Francesca Giovelli, Martina Barba, Daria Alessandra Bicta, Francesca Vicinanza), le ragazze “Speciali” dell’ Ads Popilia che sono state premiate. A seguire direttamente dal programma televisivo “All Together Now “ l’artista Raffaele Cibelli, successivamente è stata mostrata la collezione dello stilista Luciano Fiore Couture, il cantante Diego Moreno ha proposto il suo nuovo brano dedicato al Calcio Napoli” Azzurro Corazon”, le modelle dell’Accademia Maria Mauro hanno sfilato con degli abiti in maschera in omaggio al Carnevale di Venezia, dai programmi Medisaset Paulino Arcanjo poi la cantante Elena Presti ha proposto uno suo medley, a colorire la serata numerosi altri ospiti, tra cui la danza storica con abiti d’epoca dell’associazione culturale Note di Danza, la collezione di pellicccie dello stilista Salvatore Fiorentino, il talentuoso cantante Ciro Marra, ha proposto uno dei suoi ultimi successi e ancora le performance di Renato Rino Zero e Genny Nugnes.

Durante la serata è stato consegnato il premio Miss Sorriso all’attrice Monica Ciccarelli e alla modella e cantante Miriam Rigione ,riconoscimento anche per la bellissima modella Viviana Matteucci. Il giornalista Lorenzo Crea si è complimentato con Angelo Iannelli per la finalità del Party e l’emozioni vissute con i ragazzi speciali così come Eduardo Angeloni dirigente trasporti cinematografrici.

Tanta bellezza alla festa sociale con le modelle: Brenda Scudo, Lucia pia Vitolo, Vania Scarpato, Manuela Leopaldi, Maria Pirozzi, Chiara Palomba, Chiara Cernicchiara, Maria Grazia Liquori, Rosanna Romano, Ylenia Liquori, Valentina Brusciano, Natascia Ummaro, Maria Grazia Liquori e tante altre.

Momento di presentazione anche per Giada Cinquegrana “Miss Grand International Italy”. Tra i vari volti noti il comico di Made in Sud Peppe Laudato, il celebre attore Franco Melidoni (nota la sua frase nel film di Tòtò “Vicenzo mi è padre a me”). L’evento ha visto la presenza dei “Percorsi D’arte” in tour con l’esposizione degli artisti Lorenzo di Marino, Giovanni Cardiero, Marcello Eraldi, Maddalena Pia Grazioso, e Luigi Rigillo.

n villa anche le eccellenze gastronomiche con le specialità di Uberto Vecchioni, l’azienda agricola Turboli Luigi, Terre Pompeiane con i suoi liquori Babarè, Latteria Sorrentina, Vini della Tenuta di Costanzo, Davide Botta con i suoi gelati artigianali, le specialità di ’O Sbarazzino, Caffè D’angelo, Italnocciole, Domenico Fioretti Mastro Fornaio,confetti Rastielloe le sorprese di Villa Domi.

Poco prima del taglio della torta si è esibita Aigul Duischeeva con i suoi giochi di luce. Presenti alla serata i Ragazzi speciali dell’Associazione Abili alla Vita, il campione del mondo della nazionale paraolimpica Francesco Iannelli, il produttore di “Gran Galà Italia “ compositore e musicista Gianni Gandi e ancora Fabio Palazzi, Massimiliano Cimino, Nataly Ferrary, Lino Blandizzi, Roberto Minini sosia di Bono Vox U2, Titti Petrucci, Mago Marvin Davide Guida, Gianni Testa e Franco Capasso. Vincenzo Assanti ha donato dei bigletti omaggi per Ischia per ragazzi meno fortunati.

Partner dell’evento Cad di Caivano, Accendi un Sogno, Emme Emme gioielli, hairStylist Enzo Nocerino, Make Up Viola Beaty center di Telese, Pagliara Fabio Abbigliamento, Sistema Casa Immobiliari, Dolce Caffè. La manifestazione è stata ripresa da Gran Gala Italia, Bla, Bla , Bla, Teleuniverso, Dgphotoart, Tv Club Economy , Cinema Oggi Web Tv, Tv Flegrea happyholidayonlus.

Presenti i giornalisti Teresa Lucianelli, Alfonso Voccia, Serena Attena, Gianfranco Bellissimo, Dora Chiariello e tanti altri, i fotografi Umberto Raia, Stefano Chiavarini, Roberto Jandolo, Vincenzo Burrone, Marcello Eraldi, Alfredo Coppola, Salvatore De Rosa, Arturo Ciotola, Mauro Cielo ,Angelo Cannavacciolo, Antonio Chioccarelli, Alessandro Perrotta e tanti altri , alla consolle il dj Sasà Giglio.

Riconoscimento anche per il padron di Villa Domi Domenico Contessa. La manifestazione si è conclusa con il brindisi finale e il cielo illuminato dagli spettacolari fuochi d’artificio segno di una serata indimenticabile. Soddisfatto Angelo Iannelli che ha festeggiano il suo compleanno dando appuntamento alla nona edizione”.