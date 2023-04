«C’era una volta in America»: lunch party anni ’30 a Coroglio

Sembrava di arrivare sul set e le scene di un film in costume d’epoca: uomini impomatati in chinos, panciotto e coppola, in doppio petto e Borsalino, in gessato e bretelle o in smoking e scarpe swing con ghette, signore con perle, gioielli, cappellini, cuffie, fiori in paillettes e onde nei capelli, abiti a frange, canottiglie, pois, ricami, longuette, charleston, scollati o a sirena…

Serata di gala in una New York anni ’30? No, era invece un originale lunch party animato e coreografico: la festa che Gustavo Ruggiero, apprezzato commercialista napoletano, ha organizzato per il suo 60° compleanno con l’aiuto di Piera Garello, consorte, e le figlie Roberta e Alessia.

Allo Small nel Club Partenopeo di Coroglio sono convenuti 350 ospiti che con entusiasmo, ironia e grande affetto si sono abbigliati secondo un preciso dress code ispirato a “C’era una volta in America”, l’indimenticabile pellicola di Sergio Leone del 1984 con un iconico De Niro e le atmosfere magiche della colonna sonora di Morricone.

Nonostante il meteo inclemente in questa coda d’inverno a metà Aprile, tutti hanno amenamente brindato e assaggiato con il buffet nel dehor esterno, La Masardona e Mennella, hanno cantato e ballato col dj set gold & rock di Dario Guida, hanno guardato e applaudito il video di immagini e ricordi alla fine dell’incontro: Ugo e Adriana Cinefra, Olimpia e Nico Ricciardi, Maurizio Pane, Mimmo e Annapaola Rocco, Maurizio Marinella, Renata Amodio, Fabrizia Lonardi e Andrea Signorini, Francesca e Alessandro Amicarelli, Silvia Crucioli, Roberta Maione, Roberta Bacarelli, Giovanni e Alessandra Naldi, Carla e Luigi Angrisani, Ninni e Livia Serra, Barbara Giovene e Luca Zannone, Ester e Antonio Trani, Alessandra e Ugo Camerino, Vincenzo Ferrara e Imma Laino, Maria Carmen Vitobello, Fabia e Antonio Melissa, Rossella e Francesco Acquaviva, Totti e Pietro Moschini, Giulia e Diego Marengo, Maria Teresa Ferrari, Anna Sommella, Maria Carmen Villani, Imma Sarnacchiaro, Sabrina e Fabio Maiello, Daniela Del Gaiso, Antonella Ruggiero e tanti tanti altri.