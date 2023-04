Napoli: 80 candeline in casa Fuduli Grimaldi, compleanno per i gemelli Mario e Chiara

Serata di gala al Circolo del Tennis in viale Anton Dohrn per il compleanno dei gemelli Mario e Chiara Fuduli Grimaldi, rampolli della famiglia di armatori partenopei, che hanno celebrato con pochi intimi, familiari e amici di sempre, in un clima sobrio e conviviale con tanta musica e le prelibatezze gastronomiche del club, dove i festeggiati sono di casa.

Lei docente di lingua e sportiva solare, lui appassionato di equitazione e in particolare di galoppo e salto ostacoli (che lo portano in giro per l’Italia e oltre): «80 candeline» avevano scritto sull’invito per la serata che ha animato le sale e la terrazza del Tennis Club tra il buffet di delizie dalla tradizione napoletana e la coinvolgente playlist ’70 e ’80 di Carlo Scotti dj.

I gemelli hanno accolto gli ospiti nel salone delle feste: i cugini Guido e Andrea Grimaldi, gli amici Mark Fedele, Carla Travierso, Vincenzo Mormile, Francesca Frendo, Alessandro Amicarelli, Ester Gatta, Antonio Trani, Alessandro Porzio, Gianluca Lemmo e poi quelli dell’equitazione Simona Coppola, Mattia Turturiello, Marco Maietta, Fabrizio De Vivo, Paolo Riccardi e tanti altri.

Brindisi e balli fino alla mezzanotte, scandita da un coro di auguri e applausi davanti alle quaranta candeline su due torte per lei al cioccolato e per lui alle fragoline.