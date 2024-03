Ornella Muti a Villa Domi per il ciclo di incontri “I protagonisti italiani della cultura e dello spettacolo”

Partito con grande successo a Villa Domi il ciclo di incontri con i protagonisti italiani del cinema, del teatro, della Tv e della cultura: ospite d’eccezione del primo appuntamento una vera e propria diva del cinema italiano e internazionale come Ornella Muti.

Attraverso i suoi «Racconti di cinema», la Muti ha ripercorso a Villa Domi la sua lunga e prestigiosa carriera che l'ha portata a essere una vera icona del mondo dello spettacolo. Ha narrando episodi, segreti e aneddoti di questi anni, suggerendo preziosi consigli ai giovani che vogliono recitare ed entrare nel mondo dello spettacolo, e intrattenendosi a lungo con i giornalisti e con il pubblico presente rispondendo alle loro domande.

Ha raccontato il suo esordio sul set, a soli 14 anni, e tanti episodi avvenuti negli anni lavorando in ruoli intensi e drammatici, oltre quelli più leggeri, con i più importanti registi italiani e stranieri. Una carriera che l’ha portata a vincere numerosissimi premi come la Targa d’oro ai David di Donatello, due Grolle d’Oro come migliore attrice e alla carriera, tre Ciak d’Oro, tre Globi d’Oro, due Nastri d’Argento e tanti altri riconoscimenti al festival del Cinema di Venezia e in altre importanti manifestazioni internazionali, anche qui tanto per citarne solo alcuni.

«Porto dentro di me, anche se con grande armonia, due culture molto diverse: il vivere alla giornata tipico dei napoletani come anche quella sottile malinconia tipica dei Paesi freddi in cui si vive per mesi al chiuso e si esce poco» ha raccontato Ornella Muti, ricordando anche la scelta coraggiosa di portare avanti la sua gravidanza a 18 anni continuando al tempo stesso con determinazione e impegno, premiato dal grandissimo successo internazionale.

Ornella Muti si è anche soffermata sul grande piacere dello stare in famiglia nella sua dimensione privata, e sulle differenze del fare cinema nello spazio e nel tempo, oggi e all’inizio della sua carriera, e nei tanti vari Paesi di tutto il mondo in cui ha girato.

Fra gli ospiti presenti alla serata Silvio Smeraglia, il chirurgo plastico da sempre grande amico di Ornella Muti e autore di volumi come “Belli senza dolore”, “Il bisturi della bellezza” e “La bellezza su misura”, la cantante M’barka Ben Taleb, la giovane attrice Federica Vecchione (“Chi ha rapito Jerry Calà”), Francesco Della Calce (critico cinematografico e direttore dell’Archivio Fotografico Enrico Appetito, che ha regalato alla Muti due rarissime foto di scena originali dell’attrice scattate nel 1978 sul set di “Ritratto di borghesia in nero” e di proprietà dell’Archivio Appetito), e tanti altri.