Sogno di Primavera a piazza Vanvitelli per gli ospiti di Emé

È un Sogno di Primavera dal quale non ci si vorrebbe svegliare mai quello che è stato presentato da Atelier Emé a piazza Vanvitelli, dove è sbocciata la stagione più attesa dell’anno in tutta la sua più vivace espressione non solo sugli abiti da cerimonia del brand del gruppo Calzedonia declinati nella palette di colori più accesi e attuali sull’onda delle nuove tendenze, ma ovunque dipingendo di fiori ed energia vitaminica un evento esplosivo coordinato dal team Le Mille Me Communication.

Martina De Gregorio e il suo fedelissimo staff in un’atmosfera di festa sulle note del dj set di Luxury Events Napoli hanno accolto amici, clienti e residenti del quartiere in un’atmosfera fiabesca dove romantici fiori erano ovunque, tra proposte decorative firmate La Cucina dei Fiori che coniugano la natura al design, all’interno di mini borsette, declinate su accessori per capelli e sui profumati e dissetanti cocktail di Tanya Future Barcatering.

A proposito di colore, l’evento ha avuto un tocco artistico grazie all’esposizione delle opere astratte su tela con tecnica mista, prevalentemente a spatola dell’artista Chiara Di Donato.

Il fil rouge del colore e dei profumi della primavera ha riguardato anche una indovinata partnership con vicini di casa Pepino profumerie dal 1910 che hanno dato vita ad un test personalizzato con percorso olfattivo mirato a scoprire il proprio bouquet ideale. Modelle in abiti della nuova collezione Cerimonia hanno sfilato tra gli ambienti dell’atelier ammirati dagli ospiti che a conclusione dell’evento hanno ricevuto un cadeau, la shopper bag targata Atelier Emé.

Tra i presenti, gli attori della soap Un posto al sole Giorgia Gianetiempo e Luca Turco, l'imprenditore della cucina fusion e chef televisivo Enrico Schettino le influencer Maria Grazia Ceraso, Giovanna De Donato, Priscilla Avolio, Roberta Sabatelli, Alessandra D’Agostino, Adele Tartaglione, l’ambassador Barbara Petrillo, le wedding planner Ester Chianelli e Teresa Chirico, Viviana Marfè di Blin Eventi, Roberta Gambino, Melina Mirenghi wedding planner di matrimoni in costiera, i fratelli Frattasio di Mixed by Erry, Gianna Mancini, Veronica Dubbio, Fabio Migliaccio, Brunella Pesco, Roberta Pacifico, Pina Russo, Loredana Ferrara, Gloria D’Avino, Veronica Pinto, Francesca Resi, Marco Nicotera, Daniela De Bernardis, Fabio Ciccarelli, Nicoletta Amato, Noemi Reale, Alessandra Di Giacomo, Elisabetta Lombardi, Fabio Fogliamanzillo.