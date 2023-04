Festival di Napoli, Gaetano Cerrito​ nuovo responsabile alle relazioni esterne

L’imprenditore Gaetano Cerrito, autore e conduttore televisivo, riferimento della vita culturale del territorio aurunco e animatore di importanti iniziative per il rilancio di Baia Domizia, è il nuovo responsabile alle relazioni esterne del Festival di Napoli. «Il mio - dice Cerrito - sarà uno sforzo titanico che mi auguro venga accompagnato dalla vicinanza delle istituzioni, dei media e anche di una classe imprenditoriale avveduta per tutto ciò che è possibile e anche “impossibile”».

L’impegno è per rilanciare la manifestazione canora, da sempre una Cenerentola rispetto al Festival di Sanremo. «Una cosa inaccettabile», dice Cerrito, fiero oppositore di tutto ciò che evidenzia «l’esistenza di due Italie». Per prima cosa, perciò, l’imprenditore ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, «convinto assertore - sottolinea Cerrito - di un’Italia unica e indivisibile» per invitarlo al Festival di Napoli «vista la sua presenza a Sanremo» e «certo della sua grande sensibilità istituzionale».

«Il mio impegno sarà determinato, coerente e mi auguro vincente - conclude Cerrito - per un grande Festival ancora più forte e apprezzato in Italia e nel mondo. Il Festival di Napoli è una manifestazione storica che negli anni ha attraversato momenti difficili, oggi però con il patron Massimo Abbate e lo staff dirigenziale del Festival affronteremo tutte le sfide necessarie perché anche il Sud abbia un evento musicale di grande spessore nazionale ed internazionale».