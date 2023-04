Arriva il Festival della cultura e della politica «PolUp», 11 appuntamenti, tutti i venerdì da aprile a luglio. L'inaugurazione al Tilgher

Ad Ercolano è in partenza la prima edizione di «PolUp», il Festival della cultura e della politica, dedicato anche alla creatività, alla storia e alla narrativa.

«La kermesse - spiega Piero Sabbarese, ideatore della rassegna - si svolgerà nella zona vesuviana, in particolare in alcune delle location più significative di Ercolano e Portici a partire dall'inizio della primavera e fino all'estate, grazie all'impegno e all'inventiva di un gruppo di cittadini impegnati in vari settori che spaziano dalle pubblicazioni all'insegnamento. La manifestazione ha come obiettivo anche quello di indagare sui cambiamenti e sulle speranze della nostra società, rivolgendosi con un linguaggio comprensibile ed accessibile ai cittadini di tutte le età, a partire proprio dai giovani che rappresentano il futuro».

Il Festival, promosso dall'associazione «Polup», si comporrà di undici giornate nel corso delle quali verranno proposti incontri culturali, letture, spettacoli, esperimenti di cittadinanza attiva, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini. Il programma prevede una sezione dedicata alla giustizia con l'inaugurazione della manifestazione presso l'unico istituto superiore di Ercolano, il «Tilgher», il prossimo 14 aprile, insieme a Claudio Martelli che condurrà un dialogo sulla giustizia presentando il suo libro «Vita e persecuzione di Giovanni Falcone». La seconda sezione è dedicata alla storia, mentre la terza sezione alla narrativa.

I dettagli degli appuntamenti

14 aprile, dialogo sulla giustizia con Claudio Martelli e presentazione del libro «Vita e persecuzione di Giovanni Falcone», La Nave di Teseo; 21 aprile, dialogo sulla storia con Giuseppe Formisano, presentazione dei libri «La stella rossa del Sud» (Marotta e Cafiero) e «Roma 78», (Coppola edizioni); 28 aprile, dialogo sulla corruzione insieme a Luca Manzo e presentazione del libro «Colletti Bianchi» (Lastaria); 5 maggio lezione di storia, mito della fondazione di Ercolano e storia delle istituzioni locali; 12 maggio Deborah Divertito, «Napoli 2020» Coppola editore, dialogo sulle ingiustizie; 19 maggio, simulazione di un Consiglio comunale, laboratorio di Cittadinanza attiva; 26 maggio Sabrina Strings, «Fat Phobia», Mar dei Sargassi dialogo sulle discriminazioni; 9 giugno, dialogo sulle istituzioni con Matteo Richetti e presentazione del libro «Presidente non avrà la mia fiducia», Guerini e Associati; 16 giugno, dialogo sulle mafie insieme a Luciana Esposito, presentazione del libro «Nell'inferno della Camorra di Ponticelli» iOd edizioni; 30 giugno Simona Frasca, presentazione del libro «Mixed by Erry» Ad Est dell'Equatore; 9 luglio , presentazione del libro di Agnese Barbaro «La musica del silenzio» Pav edizioni, insieme ad Angelo Disanto.