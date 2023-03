Cercola, girava a bordo di un'auto rubata: denunciato 25enne per ricettazione

Un servizio notturno a largo raggio a Ercolano, Torre del Greco e Cercola per i carabinieri della locale compagnia che insieme ai colleghi delle due tenenze hanno setacciato le strade delle tre città.

Durante i controlli e le perquisizioni i carabinieri hanno denunciato per ricettazione un 25enne di origini rumene. L’uomo è stato sorpreso a via Caravaggio di Cercola a bordo di una Fiat Doblò. Il mezzo era stato rubato lo scorso 27 marzo e al suo interno c’era attrezzature per un valore di circa 20 mila euro. Nel furgone c’era anche l’attrezzatura ed è stato tutto restituito al legittimo proprietario.

Arrestato poi per detenzione di droga il 36enne ercolanese Emilio Aossa. I militari hanno perquisito la sua abitazione e lì hanno rinvenuto e sequestrato 12 grammi di hashish già suddivisa in dosi e diverso materiale per il confezionamento.

Denunciato un 47enne di Portici che sebbene fosse sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza è stato sorpreso a bordo di un’auto mentre percorreva a Torre del Greco via Dalla Chiesa. L’uomo è stato anche perquisito e nelle sue tasche c’era una dose di crack che gli costerà una segnalazione alla Prefettura.

Denunciato anche un 38enne di Torre del Greco sorpreso a bordo della sua auto nonostante fosse sottoposto all’obbligo del divieto di dimora nella regione Campania.

Durante le operazioni è stato denunciato per guida senza patente anche un 42enne che a bordo di uno scooter Sh aveva tentato di fuggire.