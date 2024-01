Napoli, a bordo di Msc Fantasia i ragazzi di Marigliano leggono insieme a Patrizia Rinaldi e Marcello Romolo

Nella cornice di Msc Fantasia, una delle navi della flotta di Msc Crociere si è tenuto l’incontro letterario di Patrizia Rinaldi, autrice di «Blanca» da cui è stata tratta l’omonima serie televisiva che ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica, in compagnia di Marcello Romolo, attore nell'ultimo capolavoro cinematografico «Napoli Milionaria».

MSC Fantasia, moderna ed elegante nave della giovane flotta con una stazza lorda di 138.000 tonnellate, una lunghezza di 333 metri e un’altezza di 67 metri, è in grado di accogliere circa 4.000 passeggeri.

La compagnia di crociere e l'associazione campana «Leggimi forte» hanno accolto a bordo di Msc Fantasia i ragazzi di prima e seconda media di una scuola di Marigliano, i quali hanno espresso alcune curiosità relative al libro letto «Federico il pazzo», autrice Patrizia Rinaldi.

Durante l'iniziativa di «Leggimi forte in mare», in collaborazione con Msc Crociere, ha partecipato anche l'attore Marcello Romolo che ha letto ai ragazzi della scuola di Marigliano due letture del libro «Federico il pazzo».

In precedenza invece i ragazzi hanno salutato il comandante della nave, il quale ha raccontato delle sue responsabilità a bordo e ha risposto ad alcune domande dei ragazzi.

Marcello Romolo ha raccontato: «Msc Crociere si è fatta promotrice di un'iniziativa interessante che porta i tutti a partecipare agli incontri di lettura. Oggi raccontiamo di Federico il pazzo. In un primo passaggio racconteremo di Federico che stava per andarsene a soli 9 mesi, dopodichè viene riportato in vita in ospedale e trasferito a Napoli. Racconteremo del suo spaesamento con la realtà napoletana. Inoltre parleremo anche di Guaio di notte, altro capolavoro di Patrizia Rinaldi».

Con «Mare d’incontri» MSC Crociere intende coinvolgere le comunità cittadine attraverso gli eventi culturali gratuiti offrendo un palco speciale e insolito che a Napoli si affaccia direttamente su una delle più belle piazze cittadine. Già nel 2023 abbiamo realizzato 6 appuntamenti in città e contiamo di replicare nel 2024 con un suggestivo programma di incontri» ha spiegato Leonardo Massa, nominato recentemente vice presidente per il sud Europa della divisione crociere del gruppo Msc.