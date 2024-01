Napoli, il collettivo Lunazione propone «San Giovanni Hosting»: la passeggiata urbana tra le storie e i pensieri del quartiere

Una passeggiata urbana fatta di voci e suoni. In modo da trasformare le strade in un palcoscenico di storie e pensieri, narrati direttamente dalla voce autentica dei suoi abitanti. Il quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, si prepara a ospitare un'esperienza unica, «San Giovanni Hosting»: un itinerario lungo le strade del quartiere dell’area est della metropoli con cuffie wireless e il sottofondo della voce di chi che vive quotidianamente quest’area. E ne svela segreti e bellezza, aneddoti e curiosità.

L’appuntamento è per domenica 28 a partire ore 10.30 (partenza dal Parco Troisi, viale 2 Giugno): si tratta dell’atto finale di un lavoro collettivo che ha coinvolto la comunità attraverso interviste e ricerche sul campo, dando vita a un mosaico sonoro che offre al pubblico un'originale opportunità di connessione con il quartiere.

L'iniziativa - coordinata dal Collettivo Lunazione - rientra nell’ambito del progetto «Lievitazione» realizzato dall’associazione Art33 APS, vincitrice del bando «Fermenti», un’iniziativa del Consiglio dei Ministri e gestita dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Universale.

«San Giovanni Hosting è una nuova declinazione del nostro progetto performativo con cui ci immergiamo negli animi di differenti comunità: abitanti di ecosistemi unici, ci emozionano, ci commuovono e divertono grazie alla disponibilità che ci viene concessa di volta in volta», dichiara Martina Di Leva del Collettivo Lunazione.

«Se è vero che si torna sempre dove ci si si sente a casa, sviluppare Hosting a Napoli e nella sua periferia è per noi ancora più significativo: a San Giovanni a Teduccio ci siamo affezionati al mare invisibile del litorale, al parco Troisi e al riposo che ci ha regalato, al Bronx, in questi giorni nuovamente tanto discusso.

Questo è ciò che condivideremo, attraverso le voci della gente di San Giovanni a Teduccio», conclude.

«Periferia è spesso sinonimo di marginalità perché sconta la distanza dal centro, il punto in cui si assumono le decisioni. Una distanza che, quanto più è ampia, più distoglie lo sguardo di chi governa», dichiara Mariarosaria Teatro, presidente dell’associazione Gioco Immagine e Parole e responsabile di questa azione di progetto.

«Il cultural hub Art33 - nato da una costola della nostra associazione - nasce proprio per accorciare queste distanze utilizzando il linguaggio universale delle arti per raccontarsi e raccontare, per ascoltare, conoscere e cambiare. ‘San Giovanni Hosting’ si inserisce perfettamente in questa mission e, con la delicatezza della performance artistica, proviamo a farci ascoltare senza urlare», conclude Teatro.