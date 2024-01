Scelto il tema dell'edizione 2024 di Salerno Letteratura, il festival dedicato ai libri e più in generale ai protagonisti del mondo della cultura, arrivato alla dodicesima edizione, che quest'anno si tiene dal 15 al 22 giugno come sempre nel centro storico. Il filo conduttore dei tantissimi eventi in cui si snoda il festival che vanno dalle presentazioni di libri ai reading letterari, dagli incontri di filosofia ai focus sull'attualità fino alle performance teatrali, sarà «Le domande giuste» e rappresenta un omaggio allo scrittore Franz Kafka nel centenario della morte. Si parlerà naturalmente di lui, uno dei grandi del Novecento amatissimo dai lettori, ma si partirà dalle sue pagine anche per approfondire tanti altri temi come l'elogio del dubbio, la curiosità intellettuale come motore del mondo, la necessità di fare le giuste domande per trovare risposte adeguate. «Un grande scrittore come Kafka non aveva certo bisogno di una ricorrenza come il centenario della sua morte per essere ricordato - spiega Gennaro Carillo, condirettore del festival - Anzi a volte è quasi stucchevole far riferimento a ricorrenze per parlare di scrittori così importanti. Nel caso di Kafka però è diverso perché siamo di fronte ad un autore abissale, problematico di cui non si verrà mai a capo e questo non solo perché ha lasciato opere incompiute. Ecco perché abbiamo pensato di riflettere su Kafka a partire da Kafka, perché lui rappresenta davvero un unicum. In un mondo in cui ogni persona pensa di avere la risposta giusta riproporre l'arte della domanda, il dubbio, significa sperimentare quella curiosità che rappresenta l'essenza stessa della letteratura e del pensiero».

A Kafka sarà dedicata una sezione di Salerno Letteratura, dal titolo Meridiano K, con scrittori, filosofi, giuristi che racconteranno il proprio Kafka; sarà dato inoltre spazio a letture sceniche commissionate da Salerno Letteratura con diversi attori che interpreteranno pagine del grande scrittore di Praga. «Porre le domande giuste è il tema su cui costruiremo le varie sezioni del festival - prosegue Carillo - Tra i temi di attualità, la domanda giusta da porre è ad esempio dove va l'America? Dove va la democrazia? Tutto il programma di questa dodicesima edizione è in fieri, cercheremo come sempre di trovare il più possibile la giusta coerenza tra le tematiche dei vari incontri». Il pubblico del festival avrà la possibilità di scoprire un Kafka poco conosciuto. «Privilegeremo il lato ilare e giocoso di Kafka, la sua visionarietà. Le sue parole e i nuclei delle sue grandi storie animeranno gli spazi, i vicoli, e renderanno Salerno in quei giorni un luogo molto letterario. Possiamo dire che la città avrà un'atmosfera kafkiana» spiega Paolo Di Paolo, condirettore artistico con Gennaro Carillo di Salerno Letteratura, la cui direzione organizzativa è affidata a Ines Mainieri mentre il programma per i ragazzi è curato da Daria Limatola. Partendo dalla considerazione che Kafka è un autore notissimo ed anche chi non lo ha letto ne conosce l'aggettivo a cui si collega il suo cognome, cioè kafkiano, sinonimo ormai di situazione paradossale o da incubo in cui almeno una volta nella vita ognuno di noi è finito, sarà realizzata una vera e propria stanza della scrittura. «In questa stanza, installazione innovativa e pensata per la partecipazione del pubblico, si potrà sostare per lasciare pensieri e riflettere» spiega Di Paolo. Dal semplice ascolto di autori si potrà passare alla partecipazione attiva: chiunque lo vorrà potrà raccontare la situazione kafkiana che si è trovato a vivere ed il contesto in cui ciò è accaduto, mettendola nero su bianco, in un testo da lasciare ai posteri come un messaggio in bottiglia in mezzo al mare.