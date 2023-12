Al Maschio Angioino di Napoli il presepe di cartapesta per il progetto “Bell' e Buon' lo so fare!”

Il presepe di cartapesta del Laboratorio di Arte Presepiale nel progetto “Bell' e Buon' lo so fare!”, realizzato dalla Fondazione Valenzi e finanziato dalla Fondazione Banco Napoli, può essere visitato dall’ 11 al 15 dicembre nella sede della Fondazione Valenzi, al Maschio Angioino dalle ore 10 alle ore 17.



Il presepe in carta, cartapesta e cartavelina, realizzato dai bambini della 3° A e della 4° C dell’Istituto Comprensivo Casanova-Costantinopoli, è stato curato dall’artista Rosa Maria Leone, con le docenti Roberta Allocati e Sabrina Cozzolino.

Un gioco di relazione e un gioco di esplorazione di tecniche di costruzioni semplici adatte all’età dei bambini.

Dal giorno 16 dicembre 2023 il presepe sarà esposto presso il Complesso Monumentale San Severo al Pendino in via Duomo 286, in occasione del XXXIV Concorso per le scuole “Il mio presepe”.