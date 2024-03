Al Museodivino di Napoli la collezione Same è di nuovo visitabile nella sua interezza

Dopo essere stata presentata dal 16 dicembre fino alla fine di gennaio nella Pontificia Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli in Piazza Municipio, nell'ambito della mostra «Eternità e Tempo - I presepi d'arte in miniatura di Antonio Maria Esposito», la collezione Same torna nella sua sede originaria al Museodivino (via San Giovanni Maggiore Pignatelli 1/B).

La collezione prende il nome dal suo creatore, il sacerdote di Castellammare di Stabia Antonio Maria Esposito. Durante il periodo compreso tra il 1941 e il 1999, Antonio Maria Esposito, si dilettava a creare, nella solitudine del suo studio di Castellammare, delle rappresentazioni in miniatura delle scene della Divina Commedia e dei presepi di ambientazione meridionale. Le sue opere, racchiuse in contenitori naturali come gusci di noce o persino in un minuscolo di canapa, sono dei veri e propri ecosistemi che possono essere ammirati solo con l'ausilio di una lente di ingrandimento. I lavori di Antonio Maria Esposito sono rimasti a lungo sconosciuti al grande pubblico, poiché furono creati non per scopi commerciali, ma come un esercizio artistico e spirituale privato. Solo il 24 giugno 2019, con l’evento «Dante nel Guscio di una Noce» e l’inaugurazione del Museodivino, è stato possibile ammirare per la prima volta la collezione riunita.

Presepe in anfora, foto di Giorgio Cossu

La collezione Same è composta da più di settanta opere d’arte, quarantadue gusci di noce ritraenti le scene della Divina Commedia e trentatré presepi. Tra questi troviamo la natività in seme di canapa, ovvero, il presepe più piccolo del mondo creato da un essere umano.

Natività in seme di canapa, foto di Giorgio Cossu

Queste minuscole meraviglie sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle 11.00 alle 16.00, presso la sede di Museodivino situata in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, a cinque minuti di distanza dalla storia «via dei presepi» di San Gregorio Armeno.