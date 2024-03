Tentativo di furto dell'opera «Giancarlo Siani» in via Cirillo a Napoli

Stamattina, Felice Riccardi, proprietario insieme alla moglie della caffetteria Riccardi (via Domenico Cirillo 61) e fondatore del progetto di riqualificazione «Vivi via Cirillo», mentre stava pulendo l'opera dopo una giornata di pioggia, come di consueto, ha notato che i bulloni che fissano l'opera dedicata a Giancarlo Siani sul muro adiacente alla sua attività erano allentati e uno di essi era stato staccato.

L'opera realizzata dall'artista Nicholas Tolosa è stata inaugurata meno di un mese fa, precisamente l'11 febbraio, con l'auspicio di diventare un simbolo di legalità in linea con il progetto di riqualificazione di via Cirillo portato avanti attraverso la street art.

Felice Riccardi è determinato a non lasciarsi scoraggiare e intende proseguire con la sua iniziativa. Tuttavia, denuncia le criticità presenti nella zona, come la scarsa illuminazione e l'assenza di controlli adeguati da parte delle forze dell'ordine. Non è il primo episodio negativo che coinvolge Felice, infatti, solo pochi giorni fa il murale realizzato da Peppe Pirolo, conosciuto come BlvckJep, situato sempre nei pressi della sua attività, è stato vandalizzato durante la notte e la targhetta esplicativa è stata strappata.

L'opera dedicata a Giancarlo Siani è stata nuovamente fissata al muro stamattina da Felice, ma senza l'aiuto delle istituzioni e della collettività, il progetto di rivalutazione urbana «Vivi via Cirillo» è in seria difficoltà.