Quarto, lo chef Gennaro Esposito inaugura la cucina di Casa Mehari insieme all’associazione «La Bottega dei Semplici Pensieri».

Lo chef Gennaro Esposito inaugura la cucina professionale di Casa Mehari, nella struttura confiscata alla criminalità. L’evento si terrà mercoledì 3 aprile alle 10.30 in via Nicotera n. 8 a Quarto, Napoli. La cucina è accessoriata di tutte le attrezzature e possiede le certificazioni necessarie che consentiranno la preparazione dei pasti curati dai ragazzi dversamente abili dell’associazione di volontariato «La Bottega dei Semplici Pensieri».

Il comune ha dedicato la struttura a Giancarlo Siani, giornalista del quotidiano «Il Mattino» e Mehari è il nome del modello dell’auto Citroën su cui il giovane venne ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985.

«Una cucina professionale per i nostri ragazzi è sempre stato uno dei nostri sogni - spiega Maria Trapanese, presidente dell’associazione - e finalmente dopo oltre dodici anni di attività e a due anni dalla consegna del bene confiscato, abbiamo realizzato questo nostro obiettivo. Per noi è un traguardo importante che dobbiamo alla grande rete di solidarietà che ci è vicina e grazie alla grande sensibilità dello chef Gennaro Esposito. La cucina è un’occasione di lavoro per i nostri ragazzi. In questo modo ospiteremo eventi grazie alla presenza del nostro chef Michele Pelliccia. La cucina è inoltre un luogo di apprendimento per cui facciamo un appello agli chef del territorio per dedicare ore di formazione che consentano ai nostri ragazzi di migliorarsi. L'obiettivo a lungo termine è l’apertura di un bistrot che consentirà a Casa Mehari di diventare una struttura per eventi gestiti e organizzati dai ragazzi de la Bottega e dai giovani dell’impresa sociale la Scheggia, nostro partner.

Il bistrot sarà un punto di riferimento per il territorio e un luogo per creare relazioni sociali e collaborazione lavorativa».

La cucina è stata realizzata grazie al progetto «Cooking a Revolution» finanziato da «Festa a Vico», l'evento dedicato all'alta cucina che ha visto la partecipazione di chef affermati e giovani promesse con l’obiettivo di raccogliere fondi per i progetti solidali. La tradizionale kermesse enogastronomica si svolge a Vico Equense e nel 2023 ha finanziato sei progetti tra cui quello dell'associazione «La Bottega dei Semplici Pensieri». Patron della manifestazione è lo chef Gennaro Esposito che martedì taglierà il nastro all’inaugurazione della cucina. Insieme allo chef due stelle Michelin parteciperanno: il sindaco di Quarto Antonio Sabino, la psicologa Vittoria Vigo, ed Elvira Carrabba, presidente della Cooperativa «La Quercia Rossa».

Il progetto «Cooking a Revolution» ha visto il coinvolgimento di vari partner tra cui la comunità «La Scheggia» di Giugliano in Campania che accoglie ex tossicodipendenti e la cooperativa «La Quercia Rossa» che si occupa di collocare nel mondo del lavoro i giovani diversamente abili.

L’associazione temporanea di scopo che gestisce l’immobile è composta dall’associazione di volontariato «La Bottega dei Semplici Pensieri» (capofila dell’ats), la cooperativa «La Quercia Rossa», l’associazione culturale «Artemide» e l’associazione di promozione sociale «Dialogos».