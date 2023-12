Vandali a Quarto, danneggiato il cartello stradale di Casa Mehari

Il cartello stradale di accesso a Casa Mehari, bene confiscato al clan camorristico Polverino a Quarto e assegnato dal comune ad un gruppo di associazioni guidate dalla Bottega dei Semplici pensieri, è stato manomesso e danneggiato.

La scoperta è stata fatta dai volontari che gestiscono il bene e l’episodio è stato segnalato dal Comune di Quarto alla Procura.

«Abbiamo subito segnalato questo episodio inquietante alla Procura e alle forze dell’ordine, affinché si faccia piena luce su quanto accaduto - dice il sindaco di Quarto Antonio Sabino - L’impegno anticamorra del Comune di Quarto va avanti ancora con più forza, dopo la pubblicazione di un altro bando pubblico per assegnare una nuova Villa confiscata e con l’importante convegno nazionale antiracket organizzato dall’Osservatorio per la Legalità di Ugo de Cesare per lunedì prossimo.