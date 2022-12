Quarto, a casa Mehari di scena la III edizione del premio Letterario Nazionale «Publio Virgilio Marone»

Sabato 17 si terrà la cerimonia di premiazione della III edizione del premio Letterario Nazionale «Publio Virgilio Marone». L’evento si svolgerrà a Quarto, a «piazza Giancarlo Siani. Giornalista» di Casa Mehari alle ore 10.

Casa Mehari è una struttura confiscata alla criminalità di proprietà del comune e gestita dall’associazione temporanea di scopo formata dall’associazione la bottega dei semplici pensieri, la cooperativa la quercia rossa, l’associazione artemide e l’associazione dialogos.

Il Premio nasce per divulgare la produzione letteraria virgiliana e i riflessi che questa ha sui Campi Flegrei, su Napoli e sulla Campania.

Le giurie coinvolte hanno esaminato gli elaborati e hanno decretato le opere vincitrici e quelle meritevoli di menzione. Per la poesia edita la vincitrice è Gabriella Cinti con «Euridice è Orfeo» per la poesia inedita la vincitrice è Annamaria Perrotta con «Il cielo di Enea» per la poesia in latino il vincitore è Antonio Maddamma con «Silius in die natali Vergilii» per la poesia in lingua napoletana e in altre lingue o dialetti la vincitrice è Alessandra Mascia con «Napul’è», per la saggistica edita il vincitore è Mario Lentano con «Virgilio», per la saggistica inedita ci sono due vincitori ex aequo: Michele Maria Santoro con «Dante e Palinuro Suggestioni virgiliane nella Commedia» e Massimo Rossi con «Enea, l’eroe malinconico».

Per la sezione narrativa edita il vincitore è Armando Guarino con «Ben Moussa. Il bambino nello specchio» Santelli, per la narrativa inedita la vincitrice è Anna Salomone con «Occhi di spettro», per il giornalismo il premio va ad Antonio Cangiano con l’articolo «Dante e Virgilio in bici nei Campi Flegrei, l’omaggio al Giro d’Italia di Nick Mason a Baia».

Le scuole premiate per lavori individuali o collettivi: Plinio Seniore di Castellammare; l’Isis Righi-Nervi-Solimena di Santa Maria Capua a Vetere; il Liceo delle Scienze Umane - Istituto Nolfi - Apolloni di Fano; il liceo classico Galileo Galilei di Piedimonte Matese e l’Istituto Tecnico Turistico «Giovanni Falcone" di Pozzuoli».

Presenteranno la cerimonia Luisa Perfetto e Arturo Delogu e nel corso dell’evento saranno conferiti i «Premi Virgiliani» a personalità del mondo della cultura.