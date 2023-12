«Mesate ai familiari dei killer di Siani», in Appello sconto di pena per Cappuccio e Del Core

Sconti di pena in appello per i killer di Giancarlo Siani, Armando Del Core e Ciro Cappuccio, accusati di ricettazione aggravata dal favoreggiamento mafioso. In primo grado avevano rimediato condanne a 9 anni di reclusione.

La Corte d'appello di Napoli, terza sezione, ha ridotto anche le condanne nei confronti dei loro figli: 2 anni e 8 mesi per Salvatore Cappuccio (a fronte dei sei del primo grado) e dieci anni per Nicola Del Core (primo grado 16 anni). 16 anni di reclusione per Michele Marchesano, cognato del boss Giuseppe Polverino (primo grado 18 anni), 10 anni per Luigi Esposito e 10 anni (a fronte dei 16 inflitti in primo grado) per Raffaele Ruggiero.

Il processo di primo grado era incentrato, in parte, sulla vicenda delle "mesate" elargite nel corso degli anni dal clan Polverino ai familiari dei killer di Siani, affiliati ai Nuvoletta.