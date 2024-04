Litiga con una persona, poi gli uccide il cane. I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno denunciato un 60enne di Mugnano del Cardinale per uccisione di animale.

L’uomo, alla guida della propria autovettura, avrebbe investito e ucciso il cane, per poi colpirlo con un calcio, dopo un alterco con il proprietario. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile per cercare di fare luce sulla vicenda. Il corpo del cane è stato successivamente trasportato presso una ditta autorizzata per le operazioni di sepoltura.