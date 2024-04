Comicon 2024, Milo Manara e Tanino Liberatore sul ring: “sfida” a colpi di carboncino tra gli applausi

A ora di pranzo decine e decine di visitatori hanno circondato il ring posizionato al centro del Comicon 2024 per uno degli eventi più attesi di questa prima giornata del festival del fumetto e dell'intrattenimento napoletano nella Mostra d'Oltremare: Milo Manara e Tanino Liberatore, due pesi massimi del fumetto italiano e non solo, chiamati a un faccia a faccia all’ultimo sangue - tutto da ridere - sul quadrato comiconiano, mediati da Tito Faraci.

«Sto immaginando il me bambino che legge i vostri fumetti», confessa il fumettista di Gallarate che non nasconde l’emozione, «ora sono qui tra voi due e non mi sembra vero».

Tre le sfide a improvvisazione nelle quali i due disegnatori, 78 anni Manara e 71 Liberatori, si sono cimentati tra gli applausi degli spettatori. La prima: raffigurare la strega Amelia che plana sul festival a cavallo della sua scopa. La seconda: una zuffa tra due personaggi a scelta libera, da rappresentare però con fattezze femminili. La terza, un proprio autoritratto.

Al termine di ognuno dei tre “round” entrambi sono stati chiamati a giudicare lo schizzo dell'altro, elencandone i pregi e i difetti. Il tutto condito ovviamente dall’ironia che li contraddistingue: «Non trovo i pregi. Ma stiamo parlando di Milo Manara, che dovrei dire?», scherza Liberatore.

«Come al solito ti sei impegnato più del dovuto, ti piace vincere facile», la risposta del collega di Luson.

Un incontro - «e non uno scontro, mi raccomando!», puntualizza Faraci - a colpi di carboncini e pennarelli, culminato tra gli applausi degli astanti estasiati.