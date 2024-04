Libri in dono alle scuole, arriva lo scrittore Pesce

Donare 1000 libri alle scuole elementari italiane. È la sfida lanciata da Nicola Pesce, scrittore, editore, imprenditore e «influencer della gentilezza», che mercoledì 3 aprile alle 18 sarà alla libreria Barbarossa di Benevento per presentare il suo ultimo libro, «Il sapore dell’albicocco, edito da Mondadori. Una parte di questi libri sarà consegnata proprio a Benevento il giorno della presentazione, agli studenti dell’istituto comprensivo «Pietro Giannone», plesso San Filippo.

Autore di culto di libri per ragazzi e romanzi per adulti, Pesce spedirà interamente a sue spese a i libri a chiunque ne farà richiesta.

L'obiettivo è inviare dieci libri a cento scuole: donare libri, del resto, è un'attività che Pesce ha intrapreso quasi per caso nel 2020, in occasione dell’uscita del suo secondo lavoro, «Il fiato di Edith». «Capitava che mi trovassi allo stand della casa editrice a presentare il libro e a firmare copie - ricorda -, Quante volte è successo che bambini di tutte le età si fermassero stupiti e rapiti, ma non avevano i soldi per comprarlo o venivano portati via in tutta fretta dai genitori. Spesso è finita che fossi io a regalarglielo. In quell’occasione ho scoperto che donare libri mi riscalda il cuore e non so privarmi di questa piccola grande gioia!»

Negli ultimi quattro anni l’autore ha donato ben 20.000 libri a scuole, biblioteche pubbliche, associazioni, al punto da guadagnarsi presso alcune delle testate nazionali principali l’appellativo di «Babbo Natale dei libri». La prossima infornata di testi andrà a rifornire direttamente le biblioteche e le sale letture di centinaia di scuole elementari italiane. L’idea è nata l’anno scorso in una scuola di Torino.

«Mi avevano detto che un maestro radunava abitualmente i piccoli alunni nel giardino della scuola e leggeva loro un mio libro» racconta Pesce. «Decisi allora di fargli una sorpresa, mi presentai a scuola e lessi un capitolo ai ragazzi. Il cuore mi si spaccò in due quando vidi il mio umile romanzo "La volpe che amava i libri" su un leggio. Sapevo di non meritare un tale onore! E così mi è venuto in mente di regalare i libri a queste sale lettura scolastiche, a queste biblioteche nelle scuole elementari in tutta Italia».