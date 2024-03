Evade i domiciliari e tenta la fuga in treno: scatta l'arresto

Un trentacinquenne romeno evaso dai arresti domiciliari dopo essere stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione mentre con un suo connazionale, in via Circumvallazione, a San Cipriano d’Aversa, stavano incendiando rifiuti plastici e di lavorazione industriale nei pressi del liceo scientifico "Gino Segre". I militari dell’Arma, nel corso del controllo eseguito nella tarda serata di ieri presso l’abitazione in cui l’uomo era stato ristretto, si sono accorti della sua fuga, avviando subito le sue ricerche.



L'uomo, che intendeva far perdere le proprie tracce lasciando il territorio in treno, è stato rintracciato e bloccato questa mattina presso lo scalo ferroviario di Villa Literno.

Accompagnato in caserma è stato arrestato e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria che, nel convalidare l’arresto, ne ha disposto la detenzione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.