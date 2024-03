In auto una pistola e la cocaina, tre arresti a Caivano

E' notte a Caivano e i carabinieri della locale compagnia pattugliano le strade della cittadina a nord di Napoli quando notano una Renault Twingo con tre persone a bordo. Sono due sorelle e un uomo provenienti dalla provincia di Caserta. Alla guida c'è Giovanni Cestrone, 28enne di San Prisco già noto alle forze dell'ordine.

Accanto all'uomo c'è la 24enne Anna Buonpane, originaria di Santa Maria Capua Vetere e anche lei già nota alle forze dell'ordine.

Dietro c'è una 21enne, è la sorella di Anna, incensurata. I tre sono molto agitati e con le dovute cautele i militari preferiscono accompagnarli in caserma per approfondire il controllo.

La perquisizione innervosisce i sospettati che in un inutile tentativo di evitare il controllo tentano una resistenza subito placata, ma con non poche difficoltà, dai carabinieri. Nella borsetta della 22enne i carabinieri trovano e sequestrano una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa carica di 4 proiettili e due dosi di cocaina.

In auto è stata trovata un'altra borsetta al cui interno c'erano 535 euro in contanti di vario taglio e alcune dosi della stessa sostanza stupefacente. I tre sono stati arrestati e dovranno rispondere a vario titolo di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di porto abusivo di armi, di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e di detenzione di arma clandestina. L'arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.