Terremoto a Napoli oggi, i sindaci dei Campi Flegrei: nessun danno, tutto ok anche allo stadio Maradona

«Non ci sono segnalazioni di danni. La protezione civile e la polizia municipale stanno effettuando tutte le verifiche ma non ci sono segnalazioni». Così il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.4 registrata questa mattina nell'area dei Campi Flegrei, avvertita anche in altre zone di Napoli, da Fuorigrotta al Vomero. La scossa di magnitudo 3.4 è l'ultima di una serie di scosse. «Fa parte dell'attività di bradisismo che interessa Pozzuoli ed è stata avvertita solo in alcune zone della città», spiega il sindaco.

«Non si registrano danni a cose o persone» gli fa eco sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione.

Il sindaco spiega che procede l’attuazione della legge sui Campi Flegrei: «In questi giorni è stato pubblicato il bando per assunzione di 34 nuovi dipendenti comunali per i prossimi due anni, per rafforzare la macchina comunale di Bacoli, con aumento delle forze di Polizia Municipale per rispondere alle sollecitazioni dei cittadini».

Gli stewart hanno effettuato un sopralluogo al Maradona dove stasera si gioca Napoli-Juventus: nessun danno.