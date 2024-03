Ladro in azione nella galleria commerciale. Sabato pomeriggio, intorno alle 18, si è verificato un furto nel negozio “Damai Shop”, che si trova nella galleria commerciale Calcagni, lungo la Nazionale Appia. Il ladro è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza e denunciato a piede libero.

A far scattare l'allarme è stata la proprietaria, che si è accorta dell'ennesimo ammanco ed ha allertato i carabinieri della stazione locale. In più occasioni la titolare del negozio di oggettistica e cosmesi aveva notato che dagli scaffali mancavano diversi prodotti. Sono stati trafugati, infatti, profumi, saponi e deodoranti per un valore di circa 400 euro. Il malvivente è stato rintracciato dopo un'ora, grazie alla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza sia interno del negozio che esterno.

I militari dell'Arma hanno rintracciato e raggiunto il 37enne nella sua abitazione, a pochi passi dalla galleria commerciale, e lo hanno portato in caserma. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per furto aggravato e continuato. L'ultimo furto all'interno della galleria commerciale, risale a qualche mese fa. In quel caso, non scattò l'allarme durante la notte e i ladri rubarono anche oggetti preziosi per un valore quasi di 5mila euro.