Gragnano, stalking ai danni del suo ex: arrestata una 35enne

Stalking ai danni del suo ex compagno e della sua nuova fidanzata: in manette una 35enne. Stamattina, i carabinieri della Stazione di Gragnano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina. In manette è finita una donna 35enne residente a Castellammare di Stabia, accusata dei reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Gragnano e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno permesso di documentare le condotte persecutorie che l'indagata avrebbe posto in essere dal 29 dicembre 2023 fino alla fine dello scorso marzo.

Mossa verosimilmente dalla gelosia, nata all'indomani della fine della propria relazione sentimentale con l'uomo, la 35enne - si legge in una nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso - avrebbe molestato, perseguitato e pedinato l'ex consorte, cagionandogli lesioni personali, nonché la sua nuova compagna, fatta oggetto di percosse, insulti e numerosi messaggi sullo smartphone.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'indagata avrebbe minacciato di morte l'ex consorte e la sua nuova compagna e danneggiato i loro veicoli nonché li avrebbe pedinati, con la complicità di altre persone, in presenza dei suoi tre figli minori. In una particolare circostanza, al termine di un inseguimento in auto, la donna e i suoi complici avrebbero costretto le due persone offese ad uscire dall'abitacolo dell'autovettura per picchiarle e minacciarle. L'indagata avrebbe anche insultato e percosso la nuova compagna dell'ex marito all'interno di un centro estetico dove la vittima stava seguendo trattamenti di bellezza. Dopo le formalità di rito, I'indagata è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.