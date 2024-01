Sci, Shiffrin cade a Cortina e finisce contro le reti: dolore alla gamba sinistra

Attimi di paura a Cortina dove si sta disputando la Coppa del Mondo di sci. Durante la discesa sulla pista italiana, Mikaela Shiffrin è caduta in seguito a un salto in curva ed è finita contro le reti. Dopo aver perso gli sci, la campionessa statunitense è rimasta per diverso tempo a terra con i soccorsi che l'hanno raggiunta tempestivamente. Una volta arrivati, Mikaela si è potuta rialzare in piedi camminando a fatica con le racchette.

Cosa è successo

A pochi secondi dall'inizio della sua discesa, la sciatrice ha perso il contatto con il terreno perdendo poi il controllo degli sci cadendo rovinosamente. La lunga sviolata l'ha portata a scontrarsi con le reti protettive che ci sono ai lati della pista. Una volta rialzatasi, ha mostrato di avere grande dolore alla gamba sinistra zoppicando. In carriera non ha mai subito un infortunio per una caduta. Dopo poco, Shiffrin è stata raggiunta dall'elicottero che l'ha soccorsa. Nei giorni scorsi, Kilde era caduto e proprio l'americana era andato a trovarlo in ospedale, dove lo ha trovato malconcio, ma in buone condizioni.