Portici: malore a mare in spiaggia libera, salvato dall'assistente di spiaggia

Un malore improvviso, proprio mentre era in acqua alla spiaggia libera delle Mortelle di Portici, dove si era recato per cercare sollievo dalle torride temperature di questi giorni.

Un bagno al largo, un azzardo per il 78enne che ha subito accusato primi sintomi di annegamento prontamente notati dall’assistente di spiaggia, che pur non avendo compiti di salvataggio, è accorso tuffandosi e soccorrendo il malcapitato fino a riva.

Giunto sulla battigia, l’anziano non ha mostrato alcun segno di miglioramento, motivo per cui sono stati chiamati i sanitari del 118 per l’immediato trasporto all’Ospedale del Mare.

A occuparsi del primo soccorso il personale della società “Leucopetra”, incaricata proprio per l’assistenza spiaggia e per i servizi alle persone disabili.

Paura fra gli altri bagnanti che hanno assistito sconvolti alle operazioni di soccorso fino all’arrivo dell’ambulanza, scortata da una pattuglia della polizia municipale, già presente in zona.

Trasportato al nosocomio napoletano, il 78enne è stato ricoverato in codice rosso, anche se non ritenuto in pericolo di vita.

Stando ai primi accertamenti, si tratterebbe di una persona cardiopatica e quindi particolarmente esposta a rischi simili. Evidentemente, sottovalutando la pericolosità di uscire con quella temperatura, nonostante le raccomandazioni, l’anziano ha sfidato quei rischi pur di godersi il mare.