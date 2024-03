Castellammare, grave incidente lungo la statale «Sorrentina»: due centauri feriti e traffico in tilt

Grave incidente nel pomeriggio del giorno di Pasqua lungo il viadotto San Marco della statale 145 «Sorrentina», nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia. Nello schianto, la cui dinamica è in fase di ricostruzione, sono coinvolti almeno due motociclisti che sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale.

Quanto accaduto poco prima delle 17 ha creato lunghe code lungo l'arteria che congiunge i caselli autostradali con la penisola sorrentina che per consentire l'intervento dell'ambulanza per soccorrere i feriti è stata temporaneamente chiusa al traffico. L'incidente ha provocato rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.