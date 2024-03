De Luca: «Ministri in visita in Campania? Solo propaganda»

In vista delle elezioni europee «in Campania abbiamo una presenza mai vista dei ministri del Governo Meloni. Quelli del governo precedente erano assenti ma ora siamo all'opposto». Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, lo ha rilevato nel corso del consueto appuntamento social del venerdì dicendo che in «questi mesi abbiamo avuto circa 150 viaggi ministeriali. A che pro? Niente, solo propaganda».

Il Governatore ha fatto una 'classifica' dicendo che il maggior numero delle presenze è del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, con 27 visite.

Per De Luca la prima cosa che i ministri dovrebbero ottenere «è lo sblocco dei fondi di sviluppo e coesione» aggiungendo che per il riparto della sanità «la Campania è la regione più penalizzata».

«Noi abbiamo la quota più bassa di Italia di risorse finanziarie di letti e di medici e nonostante tutto siamo riusciti a superare il commissariamento ed ora abbiamo il piano più vasto per l'edilizia ospedaliera - ha proseguito ancora De Luca - L'ultimo stanziamento per l'edilizia ospedaliera risale al luglio 2022 mentre il governo Meloni che si è insediata nell'ottobre 2022 e da allora non ha stanziato neanche un solo euro».

Intanto, è stata pubblicata la gara per la progettazione del nuovo ospedale di Castellammare di Stabia con un investimento straordinario.«Speriamo che tra una comparsata e un'altra si impegnino altrimenti tutti questi viaggi sono sospiri, vanno bene anche i sospiri perchè stiamo a Pasqua e ci scambiamo la palma ma ci attendiamo un po' di prosa - ha proseguito Vincenzo De Luca - auspicando che presto ci sia lo sblocco dei fondi per la Campania. I cantieri si aprono con i fondi e non con le palme», ha proseguito ironicamente.