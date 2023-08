In preda ai fumi dell’alcol, ha usato il fondoschiena di una bagnante a mo’ di cuscino e ci si è adagiato sopra. La donna, giustamente risentita, ha chiamato la polizia e l’uomo - un 45enne originario della Romania - è stato arrestato per violenza sessuale.

Così dalla spiaggia si è ritrovato in una camera di sicurezza e ieri è stato processato per direttissima davanti al Tribunale di Roma. La vicenda è accaduta il giorno di Ferragosto nell’oasi naturista di Capocotta, sul litorale a sud di Roma, frequentata da nudisti.

I FATTI

L’indagato si era recato lì insieme a due amici, per trascorrere una giornata al mare. Ad animare la comitiva, però, non era lo spirito di libertà esteriore e interiore che caratterizza questa comunità, quanto piuttosto una curiosità voyeuristica. I tre uomini, infatti, si aggiravano per il lido con i cellulari in mano. Molti bagnanti hanno iniziato a guardarli storto, sospettando che stessero scattando delle fotografie di nascosto. Nell’oasi di Capocotta vigono regole stringenti alle quali gli ospiti devono attenersi, per garantire la privacy di tutti.



Gli amici, presi dall’euforia, hanno bevuto parecchie bevande alcoliche sotto il solleone. A un certo punto, uno di loro si è avvicinato a una signora, che era sdraiata sul suo telo a pancia in giù, e ha appoggiato la faccia sul fondoschiena della donna. Quest’ultima, adirata, ha iniziato a urlargli contro. Lui, come se nulla fosse, si è alzato e gettato in acqua per fare un bagno. Quando è tornato a riva, ha trovato ad aspettarlo gli agenti di polizia, allertati dalla vittima, che lo ha denunciato per violenza sessuale. Il 45enne, ancora sotto l’effetto dell’alcol, è stato accompagnato nel vicino commissariato.



IL PROCESSO

Dopo meno di 24 ore, il romeno si è ritrovato in un’aula di tribunale di piazzale Clodio: si era rivestito, ma aveva ancora un forte alito di alcol. Si è giustificato davanti ai giudici dicendo che forse era inciampato e caduto sopra la donna, trovandosi - involontariamente - faccia a faccia con il fondo schiena della signora. L’arresto non è stato convalidato perché l’uomo non è stato colto in flagranza di reato. Dovrà però affrontare un processo con l’accusa di violenza sessuale, che gli è stata contestata dal pubblico ministero di turno Attilio Pisani.



Con più di 200 metri di sabbia fine, l’oasi naturista di Capocotta è una spiaggia libera attrezzata, autorizzata al nudo integrale dal Campidoglio nel 1999. I bagnanti si godono la natura selvaggia delle dune. Devono però rispettare delle regole precise e severe, spiegate in quattro cartelli che si trovano all’ingresso dello stabilimento: oltre al divieto di accamparsi, è proibito scattare fotografie e consumare rapporti sessuali.