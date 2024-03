Positano, si tuffa col mare agitato e rischia la vita: salvato da un gruppo di giovani

Ha rischiato la vita tuffandosi nonostante il mare agitato e ignorando le bandiere rosse apposte dal comune lungo l'arenile. È accaduto a Positano dove un cittadino svizzero è stato tratto in salvo da un gruppo di giovani intervenuti non appena si sono accorti che l'uomo aveva difficoltà a rientare a riva per effeto delle onde.

E così dalla banchina gli hanno lanciato una corda invitando l'uomo ad afferrarla e tirandolo fino all'arenile dove è stato tratto in salvo.

Decine di persone ieri, complice il caldo anomalo hanno affollato le spiagge della Costiera Amalfitana e in alcuni casi hanno approfittato ignorando i divieti dei primi tuffi di stagione.

Il salvataggio posto in essere a Positano è stato sittolineato anche nel messaggio augurale del sindaco di Positano Giuseppe Guida.

«Ancor più oggi è necessario una riflessione sui valori della solidarietà. Ieri alcuni giovani positanesi, sprezzanti del pericolo e con grande senso di altruismo e coraggio, hanno compiuto un gesto encomiabile, salvando la vita di un nostro ospite. Con questo spirito il futuro della nostra Comunità non potrà che essere sempre più ricco di unione e fratellanza» ha scritto il primo cittadino.