Nocera Inferiore, auto travolta da un furgone sulla A3: ferito un medico salernitano ed altre due persone

Grave incidente, venerdì sera, poco prima di mezzanotte, sulla A/3 Napoli-Salerno, direzione Salerno, tra gli svincoli di Castellammare di Stabia e Pompei. Tre i feriti, trasportati all’ospedale di Nocera Inferiore, con prognosi tra i 40 e i 10 giorni. Il più grave, un noto medico di Scafati, ha riportato fratture e contusioni varie. Ieri è’ stato sottoposto ad un intervento chirurgico al braccio. Il bilancio poteva essere ben più grave, stando alla dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polstrada di Angri, il medico scafatese era alla guida di un’Audi Q3 e procedeva in direzione di Salerno. Con lui altre due persone. Improvvisamente un grosso furgone, che procedeva ad elevata velocità nella stessa direzione di marcia, ha travolto l’Audi da dietro facendola schizzare contro il guardrail.

L’auto, a causa del fortissimo urto, ha carambolato più volte sulla carreggiata per poi finire contro il guardrail opposto e rimbalzare nuovamente al centro della carreggiata.

Il medico scafatese, bloccato all’interno della vettura, per evitare l’ulteriore impatto con le auto che sopraggiungevano, è riuscito miracolosamente a riportare l’Audi in sicurezza lungo la carreggiata prima che fosse troppo tardi. Il conducente del furgone avrebbe tentato di fuggire ma il veicolo era bloccato. La polizia stradale lo ha identificato. Per lui il ritiro della patente e una multa salata.