A3 Napoli-Pompei-Salerno: chiuso per una notte il tratto verso Vietri

Autostrade meridionali comunica che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire attività di ispezione del viadotto Olivieri, sarà chiuso il tratto tra Salerno e Vietri sul Mare, verso Napoli, di notte per quattro ore dalle 22:00 di giovedì 3 alle 2:00 di venerdì 4 marzo. In alternativa, chi è diretto verso Napoli potrà entrare sulla A3 alla stazione di Cava De' Tirreni.

