Fumo sospetto da un camion che trasporta rifiuti: allarme a Polla

Un camion pieno di rifiuti, partito da Frosinone e destinato a Catanzaro, è sotto osservazione da parte della Polizia locale di Polla guidata dal comandante Andrea Santoro. Secondo quanto emerso dalla parte alta dell'autoarticolato pieno di rifiuti fuoriusciva del fumo e quindi il conducente è uscito allo svincolo autostradale di Polla e ha allertato i vigili del fuoco.

Prontamente i caschi rossi del Distaccamento di Sala Consilina sono arrivati sul posto e allo stesso tempo allertato Polizia stradale e agenti della Municipale per mettere in sicurezza il veicolo e per prevenzione anche la cittadinanza. Una volta fermato in una zona periferica e raffreddato i rifiuti, gli agenti della Municipale hanno scortato, coi vigili del fuoco, il veicolo in un'area sicura. Sono stati effettuati controlli sulla documentazione del mezzo e soprattutto è stato prelevato un campione del carico per comprendere di cosa si tratti.