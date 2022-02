Lavori infiniti tra Sala Consilina e Teggiano, gli automobilisti usano l'ironia per protestare

Sarebbero dovuti durare poco i lavori lungo la strada provinciale 330, l’importante arteria stradale che collega la zona industriale di Teggiano con l’innesto dell’autostrada A2 di Sala Consilina, e invece la via è chiusa al traffico ormai da un anno mezzo creando non pochi disagi agli automobilisti, considerando che anche un'altra arteria che collega la zona occidentale con quella orientale del Vallo di Diano è chiusa (il ponte tra Sassano e Padula).

Per questo motivo qualche mano anonima ha voluto, con ironia, prendere in giro chi non sta completando i lavori, di qualche centinaia di metri. Lo ha fatto pochi giorni dopo un comunicato della Provincia di Salerno sullo stato dei lavori della tratta. «Mio figlio con secchiello e paletta l'avrebbe fatto prima», ha scritto l'automobilista anonimo, arrabbiato ma anche con spirito ironico.