​Balena colpisce una barca, un morto e un ferito in Australia

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito dopo che una balena ha colpito una barca durante una battuta di pesca al largo delle coste australiane. L'informazione è stata diffusa dalle autorità locali, come riporta la stampa.

Secondo la polizia, la vittima è stata inizialmente soccorsa sulla costa di Sydney, ma non è sopravvissuta. L'uomo ferito, invece, è stato portato in ospedale in condizioni stabili.

Il ministro dei servizi di emergenza statali, Jihad Dib, ha detto che quello che è successo è stato «un incidente assolutamente strano».

La nave si è capovolta dopo essere stata colpita dalla balena.

L'estesa costa australiana ospita 10 specie di balene grandi e 20 più piccole. Sebbene le morti umane causate dalle balene nella regione siano rare, l’Australia e la Nuova Zelanda sono punti caldi per gli spiaggiamenti di massa di tali specie sulle spiagge.

Nel mese di giugno, otto danesi sono stati salvati dopo che una barca a vela si era capovolta nell'Oceano Pacifico dopo una collisione con una o due balene.