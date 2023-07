Capodoglio spiaggiato, pietra preziosa di dieci chili trovata nell'intestino: ecco quanto vale

Un tesoro da mezzo milione di euro nascosto nella pancia del capodoglio, che lo scorso maggio è morto spiaggiato sulle coste dell’isola di La Palma, alle Canarie. L'autopsia, infatti, ha rivelato che al suo interno c’era una pietra di circa 50-60 cm di diametro del peso di 9,5 kg, un vero tesoro secondo gli esperti dell’Università di Las Palmas, perché si tratta di ambra grigia, un elemento naturale ma molto raro, conosciuto anche come oro fluttuante, il cui valore stimato è di 500 mila euro.

Tesoro in pancia

«Le onde si stavano riversando sul capodoglio. Tutti stavano guardando quando sono tornato in spiaggia ma non sapevano che quello che avevo tra le mani era ambra grigia», ha dichiarato il patologo spagnolo che ha eseguito l'esame sul grande pesce.

Molto raro

Secondo le stime, un capodoglio su 100 produce ambra grigia, quindi appena l'1% di questa specie di animali marini.

La pietra si forma negli intestini delle balene che mangiano enormi quantità di calamari e seppie, che vengono in parte digeriti ed assimilati dall'organismo e in parte vomitati. Quelli che non sono espulsi, rimangono negli intestini dell’animale, formando l’ambra grigia, che se diventa troppo grande può essere espulsa a sua volta, o può uccidere l'animale.

Industria dei profumi

Ora l’istituto dove lavora il patologo sta cercando un acquirente a cui vendere il tesoro, di solito usato nell'industria della profumeria, per destinare il ricavato ad un fondo che aiuta le vittime del vulcano de La Palma avvenuto nel 2021, causando danni per oltre 800 milioni di euro.