Un delfino, senza vita, spiaggiato a Punta Licosa, nel cuore dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate. L'esemplare morto è stato rinvenuto da un giovane del posto, Giuseppe Polito, durante una passeggiata.

L’animale era adagiato in una caletta, non molto distante dall’isolotto di Castellabate. E non è la prima volta che avvengono tali ritrovamenti. Nei giorni scorsi, un altro delfino senza vita è stata recuperato a Marina di Camerota. A Castellabate, invece, proprio nel giorno di Natale, un capodoglio senza vita è stato spinto dalle correnti fin dentro al porto di San Marco di Castellabate.

